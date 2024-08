Manuel Luís Goucha teve um dia normal de trabalho esta segunda-feira, dia 12 de agosto, apesar de continuar em processo de luto pela morte da mãe, Maria de Lourdes de Sousa, aos 101 anos (que foi divulgada no passado fim de semana).

No final do seu programa da tarde na TVI, o comunicador revelou que hoje, dia 13, iria ser substituído por Cristina Ferreira, uma vez que começarão as cerimónias fúnebres da mãe em Coimbra.

Contudo, num especial do 'Dilema' hoje à noite, Goucha regressará ao pequeno ecrã.

"Logo à noite (…) vou estar consigo para mais uma edição do 'Dilema' especial, a casa está ao rubro, não perca. Amanhã será a Cristina a conduzir o programa da tarde, mas eu voltarei para estar consigo também amanhã do 'Dilema' especial", informou.