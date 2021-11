Os rumores de um alegado romance entre Kim Kardashian, de 41 anos, e Pete Davidson, de 27, não param de aumentar. Depois de terem sido vistos juntos de mãos dadas numa montanha-russa e de mais tarde terem voltado a encontrar-se em jantares secretos, o ator e humorista foi confrontado publicamente sobre a sua alegada relação com a famosa socialite.

Pete Davidson participou no 'Late Night With Seth Myers', onde ao ser questionado sobre o romance recusou responder.

"Eu quero abordar algo. Quero confirmar se é real", questionou o apresentador, referindo-se ao alegado romance.

"Eu tenho pensado em falar sobre isso, porque há um monte de gente que, por onde passo, fica a olhar, a sussurrar. Mas é verdade: Eu tenho um programa no Tubi para ser lançado. Muitas pessoas estão chocadas de eu ter um show no Tubi, mas é emocionante", reagiu o ator, que desta forma conseguiu 'fugir' à questão e deixar a plateia a rir às gargalhadas.

Além de não falar sobre o assunto do momento, Pete Davidson ainda conseguiu promover o seu novo programa: The Freak Brothers, que estreia no próximo dia 14 de novembro.

