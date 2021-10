Kim Kardashian tornou-se o assunto do momento na imprensa internacional depois de na passada sexta-feira ter sido fotografada de mãos dadas com Pete Davidson.

A socialite, de 41 anos, e o ator e comediante, de 27, foram 'apanhados' pelos paparazzi no momento em que andavam numa montanha-russa na Knott's Scary Farm, Califórnia. Junto a Kim e Pete estavam ainda Kourtney Kardashian e seu noivo, Travis Barker.

Apesar de as imagens divulgadas pela imprensa internacional mostrarem os dois de mãos dadas enquanto desciam a montanha-russa, uma fonte garantiu em declarações à revista People: "Eles frequentam os mesmos círculos, então estão juntos de vez em quando. São apenas amigos".

No início deste mês, Kim foi a apresentadora convidada no 'Saturday Night Live', do qual Pete faz parte, e num sketch de humor, enquanto representavam personagens, os dois deram um beijo.

