Kim Kardashian e Pete Davidson têm estado no centro das atenções nestes últimos dias. Apesar de fontes garantirem que "são apenas amigos", os vários encontros só dão mais asas aos rumores de romance.

No entanto, após terem passado mais tempo juntos nos últimos tempos, a celebridade não irá ser acompanhada pelo humorista no casamento da amiga Paris Hilton com Carter Reum.

"A Kim não vai trazer o Pete. Ela estará lá sozinha", destacou uma fonte ao Page Six.

O casamento está programado para ser celebrado em três dias e não está claro se os irmãos de Kim Kardashian vão estar presentes. Ainda assim, tudo indica que a mãe de Kim, Kris Jenner, e o namorado, Corey Gamble, não vão faltar ao grande dia.

Leia Também: Kim Kardashian e Pete Davidson vistos novamente juntos