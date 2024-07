Kris Jenner não descarta a possibilidade de casar-se com Corey Gamble, mas não para já.

No episódio de 'The Kardashians' de 11 de julho, como relata a People, a celebridade encontra-se com as amigas Faye Resnick e Kathy Hilton para uma ida às compras.

Durante o encontro, Kris fala sobre a histerectomia e emociona-se por ter que retirar o útero.

Por sua vez, Kathy admitiu que não esperava ouvir tal notícia e confessou que achava que Kris ia anunciar o casamento.

"Não neste momento", reagiu Kris, entre risos, em resposta ao que a amiga lhe disse. Ainda durante a conversa, a celebridade acrescentou: "Quer dizer, vocês podem ser madrinhas quando eu me casar. Talvez quando tiver 70 anos".

De recordar que Kris Jenner, de 68 anos, e Corey Gamble, de 32, estão juntos desde 2014. A revista lembra que o casal conheceu-se na festa de aniversário de um amigo em comum, o estilista Riccardo Tisci.

