Kris Jenner está bem e recomenda-se, é caso para dizer. A mãe do clã Kardashian/Jenner tem dado que falar com as suas mais recentes partilhas no Instagram.

Aos 69 anos, a empresária surge com um rosto muito jovem e pele aveludada, não passando despercebida.

Segundo o Page Six, o médico cirurgião responsável por esta transformação foi o Dr. Steven Levine.

O profissional é muito famoso entre as celebridades de Hollywood dado os resultados naturais das suas intervenções estéticas.

