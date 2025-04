Kris Jenner, de 69 anos, encontrou a felicidade ao lado de Corey Gamble, de 44, com quem mantém uma relação há já alguns anos.

O casal conheceu-se numa festa em 2014, quando a matriarca do clã Kardashian/Jenner estava a meio do processo de divórcio de Caitlyn Jenner. No entanto, o estado civil 'complicado' da celebridade não impediu Corey Gamble de se aproximar... e o resto é uma história feliz.

Kris Jenner e Corey Gamble rapidamente se tornaram inseparáveis, como lembra a People. Aliás, nos meses que se seguiram após se conhecerem, foram vistos em jantares e até numa viagem ao México. Ainda assim, só oficializaram a relação no Instagram em 2015.

Veja na galeria algumas imagens do casal, que mantém a 'chama do amor' bem acesa, e fique a par de algumas curiosidades sobre esta união.

Leia Também: "Abençoada pela nossa amizade". Kris Jenner dá os parabéns a Mariah Carey