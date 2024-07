Kris Jenner revelou que vai fazer uma cirurgia depois de os médicos terem encontrado um tumor no ovário.

A revelação foi feita pela empresária, de 68 anos, no reality show 'The Kardashians', durante uma conversa com o namorado, Corey Gamble, e as filhas Kim, Khloé e Kendall.

"Quero-vos dizer uma coisa… Fui ao médico e ele encontrou uma coisa", disse antes de começar a chorar.

"Eles encontraram e emociono-me com isto, mas encontraram um quisto e um pequeno tumor nos meus ovários", revelou.

"Disseram que vou ter de retirar os ovários. Fico emocionada porque foi onde os meus filhos foram concebidos e onde cresceram, na minha barriga. É um lugar sagrado para mim", refletiu.

Não se sabe quando a intervenção será realizada.

