Depois de terem sido vistos de mãos dadas, Kim Kardashian e Pete Davidson voltaram a ser 'apanhados' juntos.

De acordo com o Page Six, desta vez saíram para um jantar, na quarta-feira. Pete Davidson, de 27 anos, foi o primeiro a chegar ao local com um look composto por jeans e ténis brancos.

Por sua vez, Kim, de 41 nos, chegou depois com o segurança, tendo optado por um longo vestido preto.

