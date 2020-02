"Publiquei uma foto minha e do Raminhos, tirada pela nossa filha mais velha. Estamos abraçados e eu estou de biquíni (...). Pensei várias vezes antes de a publicar. E decidi fazê-lo porque gosto mesmo da foto e de tudo aquilo que ela representa": é detsa forma que Catarina Raminhos começa um texto no seu blog onde aborda uma questão pertinente - a aceitação do corpo.

"'Não devia publicar fotos em biquíni de corpo inteiro porque não a favorece' foi uma das primeiras mensagens que recebi. Noutras perguntavam-me se estou grávida e noutras ainda por que razão eu não tenho vergonha do meu corpo. Há ainda uma rapariga na casa dos 20 e poucos que aproveita para dizer que se gosto tanto de vestidos, devia usá-los compridos para não mostrar as pernas. Enfim, há mais umas quantas mas encaixam-se num destes tipos…", descreve, lamentando de certa forma o sucedido.

"Sei que muitas vezes aquilo que as pessoas me fazem chegar tem mais a ver com elas do que comigo. Com as suas inseguranças e até frustrações. Mas vai sendo tempo de sermos todos pessoas mais tolerantes e empáticas. Connosco e com os outros", completa.

Eis a imagem que deu origem aos comentários citados pela mulher de António Raminhos:

