Esta quinta-feira, António Raminhos, a mulher, Catarina, e as três filhas do casal embarcaram numas inesquecíveis férias em família. Uma fotografia publicada no Aeroporto de Lisboa deixou a dúvida quanto ao destino, questão que a companheira do humorista desvendou hoje.

A família chegou às Maldivas e não podia estar mais fascinada com o paraíso que encontrou.

"Caminhada de reconhecimento. Elas estão doidas - e nós também - com este paraíso tão verde, com um mar de um azul tão lindo e uma areia tão branquinha. Aqui, a ilha já é o tesouro escondido dos pirata", escreveu Catarina Raminhos.

