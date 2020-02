Esta quinta-feira, António Raminhos, a mulher e as três filhas partiram para umas férias internacionais em família. O comediante assinalou a despedida da capital com uma fotografia no Aeroporto de Lisboa onde confidenciou, em tom de brincadeira, o que significam para si férias com crianças.

"Ir de férias em família... aka tomar conta das crianças noutro sítio", escreveu na legenda da imagem.

Raminhos e a mulher, Catarina, são pais de três meninas: Maria Rita, de nove anos, Maria Inês, de sete, e Maria Leonor, de três.

Leia Também: Diogo Amaral reencontra-se com o bebé Oliver após férias na Madeira