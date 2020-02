Jessica Athayde desfrutou nos últimos dias da sua primeira viagem com o filho Oliver, de apenas oito meses. Dias de descanso que chegaram ao fim esta quinta-feira, dia 6, para alegria do pai do menino, o ator Diogo Amaral.

"As saudades que eu tinha do meu peixe balão", declarou o papá babado na legenda de uma fotografia encantadora onde mostra o seu menino.

O registo retrata a felicidade que também o bebé Oliver terá sentido ao matar saudades do pai.

