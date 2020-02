Jessica Athayde partiu este sábado com destino à sua primeira viagem com o filho, o bebé Oliver, de oito meses. Um destino especial para a atriz, que estava na ilha portuguesa quando soube que estava grávida.

Partilhando com os seguidores como estão a correr as primeiras horas fora de casa, Athayde fez um resumo do primeiro e segundo dia de 'aventura' na Madeira.

"Bebe dormiu, já comeu a banana da madeira, já comeu a sua primeira bolacha e agora só falta experimentar o bolo de banana da Dolores Aveiro. Hoje já estamos no mar e ele tem menos frio do que eu. Amigas, agarrem na criançada e venham. Não há melhor que isto", destacou.

Espreite a galeria para ver as fotografias das férias de Jessica Athayde e do bebé Oliver na Madeira.

Leia Também: A primeira foto 'oficial' da enorme barriga de grávida de Débora Monteiro