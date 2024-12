Jessica Athayde e Diogo Amaral ainda estão a desfrutar da lua de mel nas Maldivas e têm partilhado com os seguidores os melhores momentos.

A atriz mostrou uma galeria de imagens onde aparece na praia, mostrando alguns looks e partilhando até a mão com a aliança de casada.

O que chamou também a atenção foi o colar que Jessica tem ao peito. Se repararmos bem, a atriz usa um pendente... com uma imagem do olho do marido.

Esta peça pertence ao artista David Motta, que mostrou no seu Instagram que criou também uma peça semelhante para Diogo com o olho de Jessica.



© Instagram - Jessica Athayde



© Instagram - davidmottaworld

'Lover's Eyes' [em português, 'Os olhos dos amantes'] é o nome destes artigos, que contêm safiras azuis e verdes em prata revestidas com ouro rosa e que contam uma história de amor impossível, tal como é partilhado na página de David.

Jessica Athayde e Diogo Amaral casaram a 30 de novembro em Lisboa e têm um filho em comum, Oliver, de cinco anos.

Leia Também: Jessica Athayde revela que usou três anéis (muito especiais) no casamento