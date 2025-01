Dias antes de se casar com Diogo Amaral, Jessica Athayde descobriu que estava grávida pela segunda vez. No entanto, nessa mesma altura, a atriz acabou por sofrer um aborto.

Tais revelações foram partilhadas no podcast 'Voz de Cama' enquanto conversava com Tânia Graça e Ana Markl.

"Quando vou à casa de banho, mando um grito porque o teste deu positivo. E eu que tinha duas peças planeadas, um filme a estrear, projetos e ia casar daqui a uma semana", começou por lembrar.

Num primeiro instante, confessa, ficou em 'negação', mas rapidamente mudou de pensamento. "Depois pensei: 'ok, pronto, estou, agora já está, seguimos viagem, é o que é, era porque tinha que ser'", disse. "Nessa noite, estava a tomar banho e tive um aborto espontâneo", revelou de seguida.

"Acho que tinha tanta coisa por causa do casamento e da organização que fui muito 'bola para a frente'. Sentei-me à frente da minha psicóloga, super objetiva, disse o que tinha acontecido e que estava em paz com aquilo. Casei-me e dois dias depois morri. Fiquei mesmo, mesmo, mesmo triste. Fui três dias para a cama", relatou.

Depois chegaram as questões: "Porque é que isto aconteceu? Será que o meu corpo já não está pronto para ter bebés? Será que se quiser ter já não consigo?".

"Há muitas mulheres que passam por isto, que as pessoas à volta desvalorizam e dizem: 'ela só estava grávida de um mês'. Até poderia ter sido uma perda de uma semana, o que for. Mexe", destacou.

De recordar que Jessica Athayde já é mãe do pequeno Oliver, de cinco anos, fruto do casamento com Diogo Amaral, com quem deu o nó em novembro do ano passado.