O aborto espontâneo recente que Jessica Athayde sofreu, dias antes do casamento, foi tema na rubrica 'Conversas de Café', do 'Dois às 10', levando Luísa Castel-Branco a recordar uma situação semelhante.

"Fala-se muito pouco do que é e do apoio que precisam as mulheres que perderam filhos", começou por lembrar a comentadora, que viveu de perto uma situação semelhante.

"Como vivi isso em casa, com a minha filha, [sei que] é um embate psicológico muito grande", disse.

Inês Castel-Branco, filha de Luísa, sofreu um aborto espontâneo durante as gravações do filme 'Snu', lançado em 2019. Esta não foi a primeira perda gestacional da atriz, que antes de engravidar do filho, Simão, que nasceu em 2010, sofreu dois abortos.

