A família Raminhos está de férias no Japão e Catarina tem mostrado os momentos mais especiais na sua conta de Instagram.

"Saímos de Lisboa no dia 3 no voo das 5h. Foram 3 horas até Amesterdão, uma escala de 5 horas e mais 12 horas e meia até ao aeroporto de Narita. E depois, finalmente, quase uma hora de comboio até Tóquio. Chegámos praticamente à hora de almoço de dia 4, exaustos da viagem, a acusar o jet lag (aqui são mais 8h do que em Portugal). Apeteceu-nos o mais óbvio: atirarmo-nos para as camas, com ar tão confortável, feitas no chão, 'à japonês'. Mas mantivemo-nos fiéis ao plano que tínhamos traçado alguns meses antes e fomos explorar 'o nosso bairro', a zona de Akihabara", lê-se na legenda da primeira publicação que fez na sua conta de Instagram sobre a aventura em família.

António e Catarina Raminhos, e as suas três filhas, têm conhecido lugares icónicos e mostram-se muito felizes nas fotografias, partilhadas ao longo de várias publicações.

Entre os lugares que já visitaram contam-se o Templo de Kitagucha Hongu Fuji Sengen Jinja, o lago Kawaguchico, o Parque Yoyogi, Ryogoku, e Shinjuku.

Leia Também: "Os mesmos passos, 40 anos depois". Raminhos vai ao 'baú' e faz reflexão