Pai de três filhas - Maria Inês, Maria Rita e Maria Leonor - António Raminhos refletiu sobre a importância da paternidade e dos princípios que são transmitidos de geração em geração.

Na sua página de Instagram, o conhecido comediante partilhou uma fotografia de infância - diretamente do seu baú de memórias, na qual surge na praia com a mãe e uma dele já com as 'três Marias'.

"Os mesmos passos, 40 anos depois", realça.

"Em princípio, faremos melhor do que os nossos pais, e os nossos filhos (se for esse o seu caminho) serão sempre melhores pais do que nós. Há uma constante evolução, nem que seja em pormenores. Quebram-se padrões, mas também se podem criar outros", continua.

"Uma coisa é certa, todos nós estamos a fazer o melhor que sabemos a cada momento", completa.