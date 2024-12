As doze uvas passas é uma das tradições mais presentes em Portugal na Passagem de Ano, e é também um dos 'rituais' que Catarina Raminhos costuma cumprir.

Em conversa com o Fama ao Minuto no lançamento do primeiro perfume da Salsa, a escritora e criadora de conteúdos digitais partilhou: "Tento dar um passo com o pé direito e as doze uvas passas. Mas, honestamente, chego à terceira passa e já não me lembro de mais nada do que pedir porque sou uma pessoa simples. Peço sempre o mesmo, basicamente. As primeiras três tudo muito direitinho e depois meto as outras uvas passas na boca... e saúde e felicidade para todos".

Questionada sobre se faz alguma lista de desejos para o próximo ano quando termina um ciclo de 12 meses, Catarina Raminhos confessou: "Antes fazia lista e ficava muito frustrada quando percebia que não tinha riscado nada da lista. Por isso, deixei de fazer a projeção ou os desejos".

De recordar que Catarina está casada com o humorista António Raminhos e juntos são pais de três meninas, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.

