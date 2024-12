Pedir desejos para o ano seguinte enquanto se come as 12 uvas passas é um dos 'rituais' que muitos portugueses fazem questão de cumprir. E Marta Gil faz parte dessa 'lista'.

A atriz conversou com o Fama ao Minuto no lançamento do primeiro perfume da Salsa e falou sobre a Passagem de Ano.

"Penso em três desejos e repito-os ao longo das uvas passas, que é para ver se eles se realizam", contou.

"Normalmente estou em cima de uma cadeira. Já me disseram para estar com dinheiro na mão, ainda não fiz essa. Não uso as cuecas azuis, por acaso, não penso nisso. Mas, normalmente, estou em cima de uma cadeira e peço esses três desejos - repito cinco vezes um, repito cinco vezes o outro e o que quero menos fica para o resto dos desejos", detalhou, por fim.