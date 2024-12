Com o ano de 2024 no fim, Marta Andrino mantém uma tradição neste dia 31 de dezembro.

Em conversa com o Fama ao Minuto no Open Day Natal Auchan, a atriz contou que 'para' sempre um bocadinho no último dia de cada ano para fazer um balanço e uma lista de desejos para os próximos 12 meses.

"Faço sempre o balanço do que consegui conquistar, outras que até me surpreenderam por aquilo que surgiu, e desejos para o ano seguinte. Faço isso normalmente no dia 31 de dezembro. Sento-me um bocadinho, 10 minutos, e faço uma reflexão", disse a atriz.

De recordar que Marta Andrino é filha da também atriz Carla Andrino e do músico Mário Rui. A artista está casada com o ator Frederico Amaral e juntos são pais de dois rapazes, Manuel e António.