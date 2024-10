Catarina Raminhos está de parabéns. Esta quarta-feira, 30 de outubro, celebra 44 anos e assinalou a data na sua conta de Instagram.

"Sempre adorei fazer anos - pelo dia de mimo em si, mas também por ir somando experiências e ir descobrindo mais sobre mim. Perceber o que me apetece fazer, por onde me apetece ir. Entender que nem sempre é dia de produzir coisas, às vezes é preciso fazer nada. Que às vezes nos apetece remar para fora de pé e sentir borboletas na barriga e noutras só queremos ficar no mesmo sítio e não ter chatices", lê-se na legenda da publicação que acompanha quatro fotografias suas.

"Que há alturas em que nos apetece aprender alguma coisa nova (a desenhar, por exemplo) e outras em que não queremos preencher os vazios, apenas aproveitá-los, lendo um livro ou vendo um episódio da série coreana na qual estamos viciadas. E está tudo bem", pode ainda ler-se.

Catarina é casada com o humorista António Raminhos. O casal tem três filhas: Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.

