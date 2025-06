António Raminhos não podia estar mais orgulhoso da mulher, Catarina Raminhos. O comediante, de 45 anos, fez questão de o demonstrar numa sentida partilha que fez esta quinta-feira, dia 19 de junho, na sua página de Instagram. Na mesma, o humorista reflete sobre uma aventura da companheira - na qual já embarcou - nomeadamente uma viagem a solo até ao Vietname, de maneira a colocar a escrita em dia.

"A Catarina inicia hoje uma aventura e estou mesmo muito feliz por ela. Vai fazer aquilo que mais gosta: viajar e escrever", começa por referir António Raminhos na publicação na rede social.

"Vai sozinha, com todas as suas dúvidas em relação ao desconhecido e receios por nunca ter ficado tanto tempo afastada da família. Sobretudo das filhas", continua.

"Mas estou feliz, porque sei que vai descobrir mais um pouco do mundo e descobrir-se outro tanto. Devia dizer-lhe mais vezes que fico contente com as suas conquistas, assim como tenho orgulho da mulher em que se tornou, ou que gosto do sorriso ou dos olhos... Mas o meu 'autocentramento' e mundo (i)racional deixa-me muitas vezes isolado", diz ainda.

"Não é desculpa, é caminho que se vai fazendo. Mas o mais importante não é isso, é que ela está feliz. Sigam as próximas semanas da Catarina Raminhos, porque ela vai relatar tudo. Eu até podia ter acesso privilegiado a todas as aventuras, mas ela escreve-as tão bem que também as quero acompanhar aqui. Amo-te muito e boa viagem Catarininha", completou.

Ao ler estas palavras, Catarina Raminhos mostrou-se emocionada, deixando a seguinte resposta na caixa de comentários: "Ohhhh, obrigada amorzinho! Acho que acabas sempre por dizer essas coisas todas, de uma forma ou de outra. Gostei muito de ler este texto e chegou na altura certa. Amo-te".

O amor de António e Catarina Raminhos é de longa data. Os dois conheceram-se ainda na faculdade, corria o ano de 1998, e desde então nunca mais se largaram. Casados há 18 anos, têm três filhas em comum: Maria Rita, de 14 anos, Maria Inês, de 12 e Maria Leonor, de sete.

A saúde mental, sem tabus

Diagnosticado com Perturbação Obsessivo-Compulsiva (POC) e ansiedade, António Raminhos partilhou o seu testemunho no podcast 'Dos Pés à Cabeça' apresentado por Vasco Palmeirim.

O comediante, que já dedicou vários espetáculos ao tema, partilhou a sua história e de que forma lida com o diagnóstico, que apenas chegou aos 26 anos. Antes disso, os pais levaram-no a diversos locais, inclusive a uma médium, conforme confessou neste podcast.

"Não era uma bruxa, era uma médium, é um conceito ainda um bocadinho diferente, mas foi muito engraçado porque esta médium, que era a Dona Manuela, foi na realidade a minha primeira psicóloga, porque ela fez aquilo que ninguém tinha feito até então, que foi ouvir-me. E ela aceitou que aquilo que eu estava a sentir era verdade", partilhou.