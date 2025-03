António e Catarina Raminhos estão de parabéns. O casal completa esta segunda-feira, 3 de março, 18 anos de casamento.

Nas redes sociais, o humorista partilhou uma galeria com imagens do casal desde que se conheceram até aos dias de hoje.

Na legenda da partilha, Raminhos falou do desafio que é manter uma relação tão longa e do mais importante: do amor.

"O amor é tudo… e é nada. O amor não faz parte da história. É a própria história. Impregna-se em nós e deixa quase de ter uma definição. Está em tudo… e está em nada. Está nas noites mal dormidas, quando a cama está vazia. Está no deambular sozinho por lugares, cafés, jardins e pensar 'ela gostaria de estar aqui'", começa por dizer.

"Está nos sorrisos quando recordamos o caminho. Mais do que na saúde e na doença, é desejar que essa doença, seja apenas connosco. É perdão. Perdoar o outro, mas sobretudo a nós próprios pelas vezes que falhámos, mas que nos permitem renascer. É não estar apaixonado, porque se esquece e se está resolver os problemas da vida e, de repente, num olhar, sentir que ainda está tudo lá. O amor nunca morre, cresce connosco.

[...] Amo-te Catarininha... seja lá o que isso for!", concluiu Raminhos.

O casal tem três filhas: Maria Rita, de 14 anos, Maria Inês, de 11 anos, e Maria Leonor, de sete.