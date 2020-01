Foi em conversa com Rui Unas no seu podcast do YouTube, 'Maluco Beleza', que Pedro Teixeira falou pela primeira vez sobre o seu futuro na TVI. O ator confirmou que tem contrato com a estação e que Nuno Santos, o novo diretor de programas, tem preparados para si novos projetos.

Pedro revelou que tem marcada para breve uma reunião onde Nuno Santos lhe irá contar o que está afinal reservado para si dentro da estação de Queluz de Baixo.

Nesse sentido, o ator confessou que ao receber a chamada a marcar a dita reunião sentiu "medo" ao pensar em todas as possibilidades que poderiam estar em cima da mesa.

"Passaram-me mil coisas pela cabeça, passou-me pela cabeça fazer o 'Mental Samurai' diário, passou-me pela cabeça esta história do 'Big Brother', passou-me pela cabeça que poderiam querer mexer nas manhãs... não sei o que vai na cabeça do Nuno", disse, explicando que a sua única certa é de que: "Vem ai qualquer coisa, só não sei o que é que é".

Sobre a possibilidade de, de facto, vir a substituir Manuel Luís Goucha nas manhãs, este voltou a destacar o medo de abraçar uma desafio como esse e sem receios admitiu que não se sente preparado. "Acho que não estou preparado ainda".

"O day time tinha que mudar completamente a minha vida. Não sei se tenho esse arcaboiço para todo os dias ter essa disposição. Ter essa bagagem toda de televisão para fazer um programa diário não é fácil", acrescentou. "Não sei se estaria preparado nesta fase da minha vida", voltou a reforçar.

Por fim, este mostrou-se confiante de que não será o day time o seu futuro. "Não acredito que seja isso, deve ser outra coisa qualquer", completou.

Leia Também: É assim que Pedro Teixeira e a filha terminam a noite