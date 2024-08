Na madrugada desta segunda-feira, dia 26 de agosto, um terramoto de magnitude superior a 5 foi sentido um pouco por todo o país. Apesar de muitos relatos terem origem na região de Lisboa, a Proteção Civil recebeu diversas chamadas telefónicas, desde a zona do Alentejo até Coimbra.

Vários famosos comentaram o sucedido nas redes sociais.

Nuno Markl, por exemplo, notou: "Com a breca. Se não fosse o meu filho ter gritado 'TERRAMOTO', eu não tinha acordado. Já não senti nada, a não ser um ligeiro fade out que parecia um avião a afastar-se - ele diz que já me tinha chamado duas vezes, e eu. Fui aquele tipo de pessoa ensonada que diz 'dorme, foi um sonho', até as redes sociais me dizerem que tinha acontecido mesmo. As cadelas estavam surpreendentemente calmas. Como foi por aí?".

Manuel Luís Goucha, por seu turno, referiu: "Estava a dormir há apenas de três horas. E acho que esta noite não prego mais olho!".

Já Ana Garcia Martins realçou: "Ai filhos, acordar às cinco e tal da manhã é sempre mau, mas acordar com o quarto a tremer, durante aquilo que me pareceram três horas, é todo um outro nível. Estou mal disposta de tão nervosa. Espero que estejam todos bem".

Pedro Fernandes lembrou as aprendizagens de escola: "Vamos lá a saber afinal quantos é que se foram abrigar debaixo de uma mesa como aprendemos na escola? E já agora, já podemos sair?".

O ator Pedro Barroso fez uma confissão: "Primeira vez que senti um terramoto… tinha acabo de despertar 5 minutos antes para conceber a minha rotina matinal antes de ir treinar… que sensação de impotência".

Joana Cruz acrescentou: "Uma palavra para este acordar de hoje: dasssss. Estamos todos acordadinhos, verdade? Bom dia e até já".

Luciana Abreu descreveu a reação das filhas: "A Amoor só acordou comigo em cima dela.“O que é isto mamã?'

-“É a terra com cociguinhas. Nana filha.”

Bom… A preparar-me para a primeira explicação do que é um terramoto, ao pequeno almoço, com as gémeas. Mais nenhuma acordou!!! Deve ter sido o meu peso!!!! Kereduuuuuuuu. Não passou de um susto".

A apresentadora Ana Marques escreveu: "E testemunhar a minha reação mais instintiva e imediata? Não sei se ria se chore".

Pedro Ribeiro partilhou: "No princípio foi o som. Uma espécie de rumor subterrâneo, um quase rugido da Terra, e a certeza: isto é um sismo! Que susto. Que estranha e assustadora sensação. Passou rápido. Tudo a dormir. Todos bem. Que comece a semana".

"Sentiu-se e bem!", disse Silvia Rizzo.

"Quem foi o espertinho… que marcou este serviço despertar?!?!", questionou Diogo Morgado.

Vanessa Rebelo, mulher de Simão Sabrosa, afirmou: "Nem consigo voltar a dormir".