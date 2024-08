Cristina Ferreira e Cláudio Ramos iniciaram o programa 'Dois às 10' a descrever a forma como vivenciaram o sismo que aconteceu na madrugada desta segunda-feira e que se sentiu um pouco por todo o país.

"Acordei. Senti mesmo a cama e a televisão a tremer, fui à sala (…) só que depois pensei 'estou nu'. Fui vestir umas cuecas e uma t-shirt, não fosse acontecer uma tragédia", disse Cláudio, deixando todos a rir.

"Sei que estava no quarto e acordo logo com o som, foi assustador. Na minha casa às vezes há aviões que passam por cima e ontem houve as festas da terrinha e quando acordas achas que o barulho é disso tudo. Quando eu percebo… Tive tempo de tentar perceber o que era, perceber que era um terramoto, andar e quanto chego à porta dele [do filho Tiago] ainda estava a tremer", relatou por seu turno Cristina Ferreira.

Veja aqui o momento.

