Cláudio Ramos e Cristina Ferreira estiveram hoje, dia 27, à conversa com Rita Nabeiro, neto de Rui Nabeiro. No final da entrevista, o apresentador fez questão de elogiar o empresário, notando que este sempre o apoiou nas suas aventuras.

"O seu avô era uma pessoa extraordinária que eu tive o prazer de conhecer muito de perto e que me apoiou sempre nas minhas ideias malucas enquanto empresário antes da televisão, quando trabalhava em rádios e jornais no Alentejo", recordou o apresentador.

"Todas as vezes que bati à porta do seu avô ele nunca me disse que não. Era uma pessoa absolutamente extraordinária, comigo e com as outras pessoas em quem acreditava", completou.

