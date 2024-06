Pedro Chagas Freitas tem recorrido às redes sociais para partilhar a evolução do estado de saúde do filho, o pequeno Benjamim, que batalha contra uma doença rara e crónica. O conhecido escritor tornou o diagnóstico do filho público uma vez que o menino precisa de um transplante de fígado vivo, estando por isso à procura de um dador compatível.

No início da semana, Pedro Chagas Freitas notou que o quadro do filho era "complexo".

"Para além dos problemas habituais no fígado, veio um vírus, e ainda foram encontradas lesões, que não se sabia bem de onde vinham, nos rins", informou.

"Um cenário feroz, que o deixava no limiar da urgência imediata de transplante. Foi ele, sempre como ele é. Resistiu, aguentou-se. A meio disto tudo, veio uma varicela. Sim, uma varicela no meio desta merd* toda. Aguentou-se, resistiu. Está a melhorar", descreve.

O escritor revela que Benjamim encontra-se fora da lista de transplante à qual apenas poderá voltar quando "ficar completamente livre dos vírus".

"Não sei como será, quando será, sei que queremos muito que seja. Aguardamos indicações como quem espera a salvação (e é isso mesmo o que esperamos: a salvação), todos os dias, sobre qual será o plano, sobre qual será a melhor altura para a operação acontecer, para o milagre acontecer", sublinha.

Eis a publicação completa:

