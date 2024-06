Pedro Chagas Freitas tem partilhado com os seus seguidores os tempos conturbados que tem vivido ao lado do filho, Benjamim, que é portador de uma doença rara. O menino precisa de um transplante de fígado e esta quarta-feira, dia 5, deixou um apelo no Facebook.

"Foram milhares, muitos milhares, de mensagens que hoje chegaram até nós. Obrigado a todos. Todos. A esperança também é decisiva nestes momentos, e cada um de vocês ajudou-nos a alimentá-la em mais um dia de angústia incontrolável. O amor também cura, tem de curar. O simples instante em que acreditamos nisso é um instante de felicidade. Continuamos à procura de um dador de fígado compatível para o nosso Benjamim", começou por escrever o autor, revelando depois as características que o dador deverá ter.

"Terá idealmente de ser alguém com não mais de 55 anos de idade e no máximo 1,75 metros de altura e até 75 quilos de peso. O tipo de sangue terá de ser 0 (positivo ou negativo)

Leiam muito sobre os riscos inerentes, muito mesmo, pensem bem. Se depois, em consciência, quiserem mesmo candidatar-se a ser dadores, enviem por favor um e-mail para dadordobenjamim@gmail.com com os seguintes dados:

Nome:

Idade:

Tipo sanguíneo:

Peso:

Altura:

Medidas (perímetro sobre o umbigo; perímetro sobre o xifóide):

Toma alguma medicação?

Tem alguma doença crónica?

Se não quiserem ou não puderem ser dadores, torçam muito por ele. Ele merece, acreditem", concluiu.

