Patrícia Palhares já está em casa com o filho, João Maria, como mostrou nas stories da sua página de Instagram ao ter partilhado um vídeo da "bela receção".

Mas não ficou por aqui e mostrou ainda que receberam presentes do Sporting. "Obrigada pelo miminho", disse a companheira do futebolista João Palhinha ao mostrar a prenda dos leões. Veja tudo no vídeo da galeria.

