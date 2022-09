Mesmo com a mudança para Inglaterra, este ano, por causa da carreira do companheiro, o parto está planeado para ser realizado em Portugal. Patrícia Palhares vive uma fase única, que "está a correr bem", como contou ao Fama ao Minuto.

Apesar de estar, neste momento, a acompanhar o futebolista João Palhinha, Patrícia Palhares não deixa os seus sonhos esquecidos e quer muito concretizá-los. Além da música, pretende terminar o curso de Medicina Dentária.

Nesta fase que está a ser "vivida com muito amor", antes do nascimento do pequeno João Maria, Patrícia esteve no laboratório português de criopreservação BebéVida, no Porto, e foi na sequência desta visita que conversou com o Fama ao Minuto.

Quando decidiu criopreservar as células estaminais? Em que se baseou essa decisão?

O papel dos pais implica várias preocupações e a saúde dos filhos é uma das principais, e que se vai manter ao longo de toda a vida. Nesse sentido, naturalmente, fazemos tudo o que está ao nosso alcance e a criopreservação das células estaminais sempre foi um tema sobre o qual nunca tivemos dúvidas. Claro que é algo a que esperamos nunca ter de recorrer, porém, o facto de as criopreservarmos dá-nos alguma tranquilidade, sabendo nós os benefícios que as mesmas podem vir a ter.

Como está a correr a gravidez? Quais os maiores desafios desta fase?

Está a correr bem, ser mãe de primeira viagem é sempre um mundo de desafios e descobertas e eu tento vivê-las com a maior tranquilidade possível.

O João Palhinha teve de se mudar este verão para Inglaterra por causa da carreira. Foi uma mudança fácil?

Sabíamos que esta mudança poderia existir a qualquer momento e sempre estivemos preparados para ela. Por isso, sim, podemos dizer que foi uma decisão ponderada e pensada, mas não foi difícil, até porque sempre foi um dos objetivos do João e tem trabalhado para estar onde está.

Já há planos para o parto? Será em Portugal ou em Inglaterra?

O parto será em Portugal, até pelo estado avançado em que eu já me encontrava na altura da mudança de Portugal para Inglaterra. Deposito total confiança na minha obstetra, que sempre me acompanhou e, por isso, eu e o João decidimos que a melhor opção seria ter o bebé cá.

Revelaram no mês passado que o menino vai chamar-se João Maria, o nome do pai. Se fosse menina teria o nome da mãe?

É engraçado que, quer fosse menino quer fosse menina, sempre tivemos os nomes que quisemos bem claros! João Maria se fosse menino e para a menina seria um nome que está decidido há muito tempo, mas não, não seria o nome da mãe.

Participou no 'All Together Now' no ano passado... O que lhe trouxe o programa?

Primeiro, a experiência num formato diferente daquele que eu já tinha estado e, depois, não posso negar que me trouxe contactos e oportunidades que no futuro darão frutos de certeza.

A música já está presente na sua vida desde criança. Gostava de conseguir lançar uma carreira com originais e a solo?

É algo que quero muito e tenho a certeza que num futuro próximo irá acontecer.

Também começou um curso de Medicina Dentária que interrompeu. Continua em pausa? Gostava de terminar?

Sim, continua. Quero muito terminar o meu curso e assim o farei, quando me for possível.

Como descreve esta fase da sua vida?

É uma fase que está a ser vivida com muito amor. Claro que não é fácil estar longe do João, principalmente neste momento, mas fazemos o possível para estarmos juntos com a maior frequência possível e aproveitámos ao máximo esse tempo juntos.

E que desejos gostava de ver concretizados daqui a cinco anos?

Não penso muito num futuro tão longínquo, vivo muito o presente e, no máximo, idealizo um futuro próximo. Em cinco anos acontece muita coisa. Se tiver as pessoas que tenho hoje comigo daqui a cinco anos fico muito feliz.

