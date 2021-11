Depois de ter sido filmada com os seios à mostra durante a sua participação no 'Big Brother - A Revolução', da TVI, Joana Albuquerque viu essas imagens serem espalhadas pela Internet. Um assunto que continua a ser comentado, levando a ex-concorrente do reality show a deixar um recado nas stories da sua página de Instagram.

"Falando de um assunto que já me vem a incomodar há vários meses e nem sequer é do assunto em si, mas pela quantidade de mensagens que recebo. Isto é preocupante. Eu, no 'Big Brother - A Revolução', despi-me e filmaram-me, filmaram as minhas bonitas maminhas, que não são estas. Isso passou em direto para centenas de milhares de pessoas. Esse vídeo foi extraído e partilhado em vários blogs. Até aí tudo bem, não quero saber", começou por dizer, esta quinta-feira, 4 de novembro.

"Entretanto, já passou um ano, também já operei as minhas maminhas, as minhas maminhas já não são aquelas... Portanto, por favor, parem de me enviar mensagens a dizer ‘anda este vídeo teu a circular’. Mas tu achas que eu não sei? Quantas mil pessoas é que viram isso? Não me mandem o vídeo! O que é que vocês querem? É atenção? Não entendo", destacou de seguida.

