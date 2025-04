Vânia Sá mostrou-se visivelmente irritada depois de receber uma mensagem de uma seguidora na qual esta lhe pedia ajuda financeira. Numa partilha que fez no Instagram, a ex-concorrente do 'Big Brother' deixou um recado:

"Tipo, é domingo! Eu só quero descansar! Ninguém respeita o filha da p*** do tempo do outro! Somos amigas? Não! É dia de descanso. Se lhe contasse eu os meus problemas caía já de c*. Parem de mandar mensagens a inventar m***** e a pedir dinheiro", atirou.



© Instagram/Vânia Sá

Entretanto, num vídeo que gravou no dia a seguir, lamentou o facto de muitas pessoas não terem entendido o seu lado.

"Estava a falar com vocês como pessoa, como empresária, como filha que também tem sentimentos, mas não vale a pena. Vocês gostam é de pessoas que fingem aquilo que não são, gostam que as pessoas da internet finjam que está tudo bem, porque depois recebo mensagens a insultar-me e penso: 'estou a mostrar que sou humana para estes c****** me deitarem abaixo ainda mais? É só doentes mentais na internet e não vou continuar a mostrar as minhas fragilidades a doentes mentais", esclareceu, conforme poderá ver pela gravação na galeria.

Leia Também: Vânia Sá confessa: "Estou no lodo! Psicologicamente afetada por..."