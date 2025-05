Gritaria e enorme confusão são as palavras que melhor definem o que aconteceu na noite de quinta-feira, 8 de maio, no 'Especial do Big Brother'.

Os concorrentes mostraram-se desde o início da emissão desobedientes, falando todos ao mesmo tempo e travando intensas discussões em direto.

"Ou se calam todos ou eu vou desligar o microfone, decidam-se", chegou a dizer Cláudio Ramos durante os constantes confrontos - que tiveram sempre Luís como protagonista.

Já na reta final da emissão, ao anunciar à casa quem foi o concorrente salvo pelo público, Cláudio Ramos perdeu a paciência e deixou claro:

"Carolina, falam todos no tempo que têm que falar. Isto não é uma creche e vocês não têm 12 anos de idade".

Em seguida, o comunicador seguiu o alinhamento e apresentou aos espetadores os nomes e números de telefone dos concorrentes que continuam nomeados. Precisamente neste momento, acabou por perder as estribeiras e gritar com a produção em direto.

"Parem quietos com o teleponto, por favor", disse já sem paciência.

Após ter, aparentemente, recebido um recado de alguém da produção, Cláudio Ramos terminou a emissão com um pequeno comunicado aos espetadores.

"É importante dizer-lhe a si que está aí em casa, tranquilamente a ver um programa de televisão, que dentro daquela casa estão todos de forma voluntária, com mais de 18 anos, sabem exatamente aquilo que estão a fazer. Não querendo lá estar, abrem a porta e vão para casa. Ninguém os obriga a estar lá dentro", afirmou.

