Kate Middleton e William vivem num apartamento no Palácio de Kensington, mas não se deixe enganar pelo termo ao pensar que se trata de uma simples casa.

Conforme avançou o autor da realeza Christopher Warwick ao 'True Royalty’s Royal Beat', a propriedade "tem 20 quartos, desde a cave até ao sótão", não sendo uma casa pequena, portanto.

Ou seja, de modesto o lugar tem muito pouco. "Todas estas residências reais no Palácio de Kensington são chamadas de apartamentos, o que leva as pessoas a pensarem no termo. Mas não são", fez saber.

Para além de um jardim e de cinco salas, a casa tem ainda quartos para os empregados, um elevador, ginásio, salas de arte, entre outras comodidades.

