Kate Middleton e William mostraram um pouco das decorações de Natal no seu apartamento em Londres.

As imagens surgiram a propósito do primeiro dia da visita oficial do Emir do Qatar ao Reino Unido, o qual foi recebido pelos príncipes de Gales.

William e o Emir estiveram à conversa no seu apartamento localizado no Palácio de Kensington.

As fotografias em questão mostram a árvore de Natal, simples e elegante, em tons de vermelho.

Ora veja:

