Kate Middleton e o príncipe William estiveram esta quarta-feira, dia 5, em Barry Islands, no País de Gales, numa visita a propósito do impacto da pandemia da Covid-19, e acabaram por se divertir num salão de jogos.

Para a ocasião, a duquesa de Cambridge recuperou um vestido midi com padrão floral, da assinatura da designer Emilia Wickstead.

Kate estreou a peça em setembro do ano passado, no festival Back to Nature, e agora voltou a conquistar todas as atenções com o modelito que destaca a sua faceta mais romântica.

A título de curiosidade, o vestido encontra-se agora em preço de saldo, mas, ainda assim, pelo avultado valor de 936 euros.

