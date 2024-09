Selena Gomez esteve presente na estreia do filme 'Emilia Perez', no qual interpreta a personagem Jessi, no 2024 Toronto International Film Festival, no Canadá.

A atriz e cantora deslumbrou com um 'look' Hollywood retro, com um vestido comprido feito em lantejoulas, com um pequeno saiote na cintura, e um decote com fitas unidas por uma flor.

Todo o conjunto, incluindo umas sandálias de salto alto, era preto. Selena usou o cabelo solto, com ondas, e batom vermelho.

