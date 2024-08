Sofia, duquesa de Edimburgo, foi uma das personalidades que não quis perder os Jogos Olímpicos de Paris.

A mulher do príncipe Eduardo deslumbrou com um vestido floral da marca Erdem que conjugou com umas sandálias de Penélope Chilvers.

O vestido, note-se, não é acessível a todas as carteiras, uma vez que está à venda por 1394 euros.

Veja o visual na galeria.

