À semelhança das filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofía, também o rei Felipe VI não quis perder as competições nos Jogos Olímpicos.

O monarca esteve atento à prestação dos atletas espanhóis, não contendo a alegria depois da seleção feminina de basquetebol ter conquistado a medalha de prata no 3x3.

A viagem a Paris aconteceu pouco depois do soberano ter aparecido em Palma de Maiorca com a família, destino onde habitualmente passam as férias de verão.

