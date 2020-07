Deixar para trás tudo o que sabemos é um dos aspectos mais assustadores da vida e, para as estrelas famosas que causaram um grande impacto no mundo, elas deixam para trás toda uma mitologia sobre eles.

Ao longo dos anos, algumas estrelas levaram a sua persona para o túmulo, optando por serem enterradas com as coisas que mais as representaram ao longo das suas vidas, enquanto outras tiveram acréscimos surpreendentes aos seus caixões.

Há famosas últimas palavras e depois há famosos últimos desejos do que as pessoas queriam levar com elas na sua viagem para a vida após a morte.

Clique para ver quem teve as lembranças mais invulgares enterradas com eles.

