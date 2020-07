A atriz de Glee, Naya Rivera, morreu aos 33 anos, num trágico acidente num lago da Califórnia, deixando assim para trás o seu filho de quatro anos, Josey.

Seja no cinema, na música ou no desporto, o mundo perde vários talentos diariamente devido às mortes precoces. São muitas as celebridades que morreram muito jovens e deixaram saudades. Veja nesta galeria quais foram os famosos que falecerem cedo demais!

