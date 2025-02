O ex-companheiro de Naya Rivera, Ryan Dorsey, esteve à conversa com a People e falou do filho que tem em comum com a falecida atriz, o pequeno Josey, que agora tem nove anos.

Este verão faz cinco anos que Naya morreu afogada enquanto passeava com o filho de barco. "Estou a trabalhar aqui em Los Angeles, na Warner Bros., e o Forest Lawn Cemetery [onde Naya está enterrada] fica do outro lado", começou por partilhar Ryan Dorsey.

"Há muitas músicas que fazem lembrar-me dela como 'Valerie', de Amy Winehouse, que ela cantou em 'Glee', e 'Sunflower' [de Post Malone e Swae Lee], porque comprava-lhe sempre girassóis aos domingos", acrescentou.

Ao falar do filho, destacou que o menino "é uma criança feliz". "Trato-o de uma forma diferente do que trataria uma criança normal por causa do que ele passou", confessou também.

Comentando a partida inesperada da antiga companheira, desabafou: "Ainda não consigo olhar para as fotos delas, e ainda é difícil falar."

Recordando o dia da morte de Naya, conta que estava no supermercado quando recebeu uma chamada do marido da mãe da atriz a dizer que Naya estava desaparecida depois de ter levado Josey para irem nadar. "Disse imediatamente: 'Como assim? Ela sabe nadar'. Ele disse-me que eles tinham saltado [para a água] e que o Josey tinha voltado e estavam a tentar encontrar a Naya. Fui contra uma palete de bebidas. Não sabia o que pensar, mas temi o pior", relatou.

Depois, lembra, conduziu a alta velocidade para junto do filho. "Todo o caminho com os quatro piscas ligados, a fumar cigarros sem parar - e eu nem fumo, na verdade - e a chorar. Só queria chegar perto do Josey", recordou.

"Se tivéssemos perdido a Naya e o Josey, não sei como é que iria conseguir continuar com a minha vida. Não sei o que teria feito, mas tenho a certeza que não teria sido bom", confessou depois.

O menino foi encontrado a dormir sozinho no barco que Naya Rivera tinha alugado por três horas naquele dia, a 8 de julho de 2020. As buscas pelo corpo da atriz decorreram durante cinco dias. Foi a 13 de julho que concluíram o trabalho, quando encontraram o corpo. "Foram os piores cinco dias da minha vida. Havia medo, e se não a encontrássemos? Foi horrível", partilhou Ryan Dorsey.

Hoje em dia, o pequeno Josey ainda sente que "poderia ter salvado" a mãe. No entanto, Ryan tenta tranquilizá-lo. "Acho que ela apenas ficou presa num arbusto - isso ou uma corrente. Foi apenas um acontecimento bizarro", acrescentou.

Ryan Dorsey perdeu algum peso com todo o stress da morte da ex-companheira e também pensa que se estivesse estado presente naquele dia trágico, o fim podia ter sido outro. "Provavelmente teria saltado, e gosto de pensar que teria salvado o dia. Mas, por outro lado, acho que podia ter acontecido algo mau aos dois. Não sei", desabafou.

Após o funeral da atriz de 'Glee', Ryan levou o filho para o seu estado natal, West Virginia, para fugir dos paparazzi. Mais tarde, regressaram a Los Angeles e a irmã mais nova de Naya, Nickayla, foi "uma grande ajuda".

"Tive de ir para Vancouver [Canadá] durante cinco meses e o Josey veio ter comigo no último mês. [...] Às vezes era surreal porque a maneira como ela dizia as coisas ao Josey parecia a mãe dele", contou ainda, falando do facto de Nickayla ter vivido com o sobrinho e Ryan durante cerca de um ano.