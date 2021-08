A pandemia viral de COVID-19 tem limitado as opções de férias dos famosos mas, ainda assim, são muitos os que têm viajado para fora do país. Nas redes sociais, à semelhança de anos anteriores, são muitas as celebridades portuguesas que se exibem em poses sensuais em locais paradisíacos, em território nacional ou no estrangeiro. Para gáudio dos milhares de admiradores que os seguem, na praia, na piscina, no campo, não faltam figuras públicas com silhuetas que deixam homens e mulheres com (muitos) calores.