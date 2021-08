Um ano e meio após o início da pandemia, há mais figuras públicas nacionais a viajar para o estrangeiro no verão. As Maldivas têm sido um dos destinos mais procurados, a par de Ibiza e de Menorca. Por cá, para além da Madeira e dos Açores, os famosos têm elegido os Açores e a Madeira. De férias ou em escapadas revigorantes nos intervalos do trabalho, as celebridades portuguesas têm procurado desfrutar ao máximo dos dias de sol que se têm feito sentir. Muitas têm ocupado o tempo a namorar mas há outros que não se cansam de mergulhar e de passear.