O modelo internacional Jon Kortajarena, que também tem vindo a apostar numa carreira na representação, fez uma viagem pelo sul de Portugal. Para além de andar pela região da Comporta, também passou pelo Algarve. A praia dos Estudantes, em Lagos, foi uma das que o artista visitou. "Estou sempre a viajar e raramente tenho a oportunidade de desfrutar dos locais que visitou. Desta vez, permiti-me viver uma aventura que começou em Lisboa, a bonita cidade onde resido", confidenciou nas redes sociais.

Apesar de ter saído de Lisboa sozinho, como confidenciou na primeira das duas publicações sobre a viagem que fez nas redes sociais, o manequim espanhol de 36 anos, nascido em Bilbau, não esteve sem companhia durante muito tempo durante o curto périplo que fez pelo Alentejo e pelo Algarve. "Novas experiências, novos amigos, novos lugares... Mas do que mais gostei foi esquecer as expetativas e desfrutar do presente", confessou Jon Kortajarena. "Muito agradecido", escreveu ainda em português.

Com uma vista privilegiada para o Panteão Nacional, o manequim espanhol mudou-se para capital portuguesa em outubro do ano passado, depois de ter passado o primeiro confinamento em Los Angeles, nos EUA. A pandemia mudou-lhe a perspetiva das coisas. "Aprendi que posso ser feliz e produtivo sozinho, desde que saiba que a minha família está bem", revelou o modelo, que já desfilou e fotografou para marcas e criadores como Giorgio Armani, Just Cavalli, Versace, Diesel, Balmain e Pepe Jeans, em entrevista.