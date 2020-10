Esteve confinado em Los Angeles mas agora é em Lisboa que enfrenta a pandemia. A nova vida de Jon Kortajarena

Esteve confinado em Los Angeles, nos EUA, no início da primavera, mas agora é em Lisboa,que Jon Kortajarena enfrenta a pandemia viral que veio revolucionar o mundo e que o fez começar a ver a vida com outros olhos. "Aprendi que posso ser feliz e produtivo sozinho, desde que saiba que a minha família está bem", revelou o ator e manequim espanhol, que já desfilou e fotografou para marcas e criadores como Giorgio Armani, Just Cavalli, Versace, Diesel e Pepe Jeans, em entrevista ao site The Daily Front Row.

"Tenho descoberto novos objetivos para a minha vida e percebido que alguns dos que tinha já não são, afinal, assim tão importantes", confessa. "Tenho-me virado para mim mesmo e tenho-me ouvido mais", desabafa o artista. Durante o confinamento, Jon Kortajarena, que pode (re)ver de seguida, teve saudades de sair com os amigos e de ir dançar à noite. "Fazer karaoke em casa sozinho não é a mesma coisa", admite mesmo o espanhol de 35 anos que, para descomprimir, começou a fazer meditação e jardinagem.

Para se manter ativo, o modelo e ator aproveitou esse período para saltar à corda, para nadar e para jogar videojogos que o obrigassem a mexer-se, um hábito que tem mantido na capital portuguesa, como já partilhou com os milhões que o seguem nas redes sociais. Nos últimos tempos, não foi só de cidade que Jon Kortajarena mudou. "Percebi que já não estou tão seguro das coisas nem estou tão confiante como eu achava que era. Tenho posto muitas coisas em causa que antes não punha", admite mesmo o artista espanhol.

Aos 35 anos, a pandemia viral obrigou Jon Kortajarena a confrontar-se com o mundo que o rodeia. "Eu mudei e as respostas a algumas das perguntas que tinha também mudaram. Acho que também faz parte do processo de amadurecimento", refere o artista. "Este vírus fez-me perceber a nossa insignificância perante o que é a vida. O mundo parou por causa de um vírus e isso obrigou-me a uma dose extra de humildade. Acho que precisamos todos dela", considera o manequim espanhol, nascido em Bilbau, em 1985.