Jon Kortajarena acaba de se mudar para o centro histórico de Lisboa e tem uma vista privilegiada para o Panteão Nacional, como mostrou nas últimas horas aos milhões que o seguem nas redes sociais. O ator e manequim espanhol de 35 anos, que já desfilou e fotografou para marcas e criadores como Giorgio Armani, Just Cavalli, Versace, Guess, Zara, Trussardi, Diesel, H&M e Pepe Jeans, veio viver para Portugal, seguindo o exemplo de outras celebridades internacionais. Este foi o primeiro fim de semana que passou cá.

Nascido em Bilbau, no norte de Espanha, a 19 de maio de 1985, Jon Kortajarena foi descoberto em 2003. Estreou-se no cinema em 2009 no filme "Um homem singular", realizado por Tom Ford e protagonizado por Colin Firth e Julianne Moore. Amigo pessoal de Madonna, que nas últimas semanas abandonou a casa que tinha em Lisboa, foi um dos convidados da luxuosa festa de aniversário que a artista organizou em Marraquexe, em Marrocos, para comemorar o sexagésimo aniversário, no verão de 2018.